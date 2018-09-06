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Власти Крыма рассказали о тайных поездках украинских депутатов на полуостров

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Политики и госслужащие Украины тайком ездят на отдых в Крым через Москву, сообщил глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву», — приводит «РИА Новости» комментарий депутата.

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По его словам, у многих представителей украинского руководства осталась недвижимость в Крыму и они приезжают на полуостров не только летом, но и в другие сезоны.

Депутат Госсовета Крыма Николай Юревич также подтвердил этот факт, но отметил несправедливость в том, что украинские политики могут свободно приезжать в республику, а у представителей крымского руководства возникают проблемы при попытке попасть на Украину.

«Они там приговорили меня к 15 годам лишения свободы. Если я туда заезжаю, меня сразу арестовывают, потому что они всех уже осудили», — сообщил Юревич телеканалу РЕН ТВ.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Балицкий рассказал, что побывал на отдыхе в Крыму и спросил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Он выяснил, что большинство местных жителей не хотят возвращаться на Украину и призвал Киев осознать причины воссоединения Крыма с РФ.

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