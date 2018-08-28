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Лавров заявил о полной интеграции Крыма в политическое пространство РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Процесс интеграции Крыма на политическом, правовом и социально-экономическом уровнях полностью завершен. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Крым — неотъемлемая составная часть Российской Федерации. В настоящий момент полностью завершен процесс интеграции полуострова в общероссийское пространство», — сказал глава МИД РФ в интервью словацкой газете «Правда».

Лавров также отметил перемены, произошедшие на полуострове с момента вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.

«На жителей полуострова распространены все предусмотренные российским законодательством меры социального обеспечения и поддержки», — приводит слова министра ТАСС.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ против Москвы ограничительные меры.

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