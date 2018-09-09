В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает «факт оккупации» полуострова. Такое предложение озвучил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире Эспресо TV.

По его словам, Москва официально не обращалась к Киеву по вопросам предоставления воды.

«Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак.

Он пояснил, что только после выполнения Россией этих двух условий можно будет рассуждать о стоимости необходимой Крыму воды.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

В июне сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что на полуострове прорабатывают разные варианты решения проблемы с водоснабжением, в том числе с использованием крымских рек.