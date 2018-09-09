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Химзавод «Крымский титан» прекратил работу

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Химический завод «Крымский титан» полностью остановил работу из-за ранее произошедшего химического выброса на севере Крыма, рассказал депутат Госдумы РФ от полуострова Михаил Шеремет.

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«Последняя печь остановлена днем в воскресенье (9 сентября. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

Он пояснил, что завод восстановит работу только после проведения модернизации и инвентаризации процесса производства, чтобы он не приносил ущерб для экологии. 

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.

4 сентября специалисты зафиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе, в связи с чем расположенный рядом «Крымский титан» решили остановить. Оказалось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое произошло вследствие высокой температуры и отсутствия осадков

В пятницу, 7 сентября, загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, число жалоб от местных жителей сократилось, отмечает «Газета.ру».

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