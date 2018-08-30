Названа причина загрязняющего выброса в Крыму

Специалисты установили, что выброс неизвестного вещества в крымском городе Армянске произошел на заводе «Крымский Титан». Об этом в четверг, 30 августа, заявил вице-премьер республиканского правительства Игорь Михайличенко.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты. В этой связи была начата проверка трех местных предприятий — «Крымский Титан», «Бром» и «Крымсода».

По словам Михайличенко, предварительно установлено, что выпадение вещества произошло из-за испарения содержимого кислотонакопителя, который используется на предприятии «Крымский Титан». Причиной инцидента стали высокая температура атмосферного воздуха, отсутствие осадков и понижение уровня воды в кислотонакопителе, передает «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящий момент в Армянске работает группа экспертов, которые проводят анализы проб воздуха. Прокуратура вынесет руководству предприятия представление об устранении нарушений.

Михайличенко подчеркнул, что крымские власти принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии.