Прямой эфир

В Крыму проверят три предприятия в связи с выбросом неизвестного вещества

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочие группы проверяют три работающих на севере Крыма предприятия после выброса неизвестного вещества в атмосферу.

Об этом во вторник, 28 августа, рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире «Радио Спутник в Крыму». «В данном случае рабочие группы <...> природоохранной и республиканской прокуратур. Выясняем», — сказал он.

Окончательных результатов проверки и причин происшествия пока нет, добавил глава региона. Он уточнил, что эксперты работают на Крымском содовом заводе, «Броме» и «Красном Титане».

Выброс неизвестного вещества произошел в ночь на 24 августа в городе Армянск. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Превышение уровня сероводорода зафиксировали в Москве
Токсичные вещества попали в воздух Брюсселя при пожаре на ТЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017