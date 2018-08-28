В Крыму проверят три предприятия в связи с выбросом неизвестного вещества
Рабочие группы проверяют три работающих на севере Крыма предприятия после выброса неизвестного вещества в атмосферу.
Об этом во вторник, 28 августа, рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире «Радио Спутник в Крыму». «В данном случае рабочие группы <...> природоохранной и республиканской прокуратур. Выясняем», — сказал он.
Окончательных результатов проверки и причин происшествия пока нет, добавил глава региона. Он уточнил, что эксперты работают на Крымском содовом заводе, «Броме» и «Красном Титане».
Выброс неизвестного вещества произошел в ночь на 24 августа в городе Армянск. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.