В Крыму проверят три предприятия в связи с выбросом неизвестного вещества

Рабочие группы проверяют три работающих на севере Крыма предприятия после выброса неизвестного вещества в атмосферу.

Об этом во вторник, 28 августа, рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире «Радио Спутник в Крыму». «В данном случае рабочие группы <...> природоохранной и республиканской прокуратур. Выясняем», — сказал он.

Окончательных результатов проверки и причин происшествия пока нет, добавил глава региона. Он уточнил, что эксперты работают на Крымском содовом заводе, «Броме» и «Красном Титане».

Выброс неизвестного вещества произошел в ночь на 24 августа в городе Армянск. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.