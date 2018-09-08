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Экипаж потерпевшего бедствие в Крыму буксира доставлен на берег

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Все пассажиры потерпевшего бедствие в Керченском проливе буксира доставлены на берег. Об этом 8 сентября сообщает Главное управление МЧС по региону.

«Экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек перемещен с борта сухогруза «Сарыч» на буксир «Меркурий» и в 19:05 доставлен в г. Керчь. В медицинской помощи члены экипажа не нуждаются», — указано в сообщении.

Утром 8 сентября малый буксир «Шквал» заливало водой вследствие плохих погодных условий. Экипаж сразу покинул судно на спасательном плоту.

К месту дрейфующего плота направили 26 спасателей и четыре единицы специализированной техники для тщательного мониторинга береговой линии. Также в поисково-спасательной операции участвовали буксиры «Меркурий» и «Анапа». Из-за сильного дождя и ветра поиски были затруднены. После обнаружения поднять моряков на борт сухогруза мешал шторм в 4–5 баллов.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) уже назвали предварительную причину ЧП: у подавшего сигнал бедствия буксира вышло из строя рулевое устройство, уточняет ТАСС.

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