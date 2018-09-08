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Буксир с экипажем из семи человек терпит бедствие в Керченском проливе

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Буксир терпит бедствие в Керченском проливе в Крыму из-за шторма. Об этом заявили в региональном главке МЧС. 

Уточняется, что в состав экипажа входят семь человек. 

«На 7:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сейчас в районе инцидента проводится поисково-спасательная операция. В районе поиска неблагоприятные погодные условия — волнение моря 4–5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10–12 м/с, местами до 20, сильный дождь.

Буксир и сухогруз столкнулись на перекате Суховской в 85 км ниже по течению реки Лены от Усть-Кута 17 июля. Погибших и пострадавших нет.

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