Волжская трагедия

В Волгограде оперативные службы продолжают поиски погибших при столкновении пассажирского катамарана и баржи. Столкновение произошло накануне, 11 июня, около 22:00 (мск), поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. По последним данным, жертвами происшествия стали по меньшей мере 11 человек. Что известно о столкновении на Волге — в материале портала iz.ru.

Что случилось?

Поздно вечером в понедельник, 11 июня, пассажирский катамаран «Елань-12», следовавший по Волге, столкнулся с двигавшимися встречным курсом буксиром «Капитан Вечеркин», сопровождавшим две грузовые баржи.

Лобовое столкновение произошло примерно в километре от берега (по другим данным — в 250 метрах), в районе острова Голодный, поблизости от памятника-корабля «Гаситель» и речного порта Волгограда. Это один из центральных районов города.

Баржа_4 Затонувший прогулочный катамаран «Елань-12» Фото: РИА Новости

Сразу после этого пассажирское судно затонуло — по данным СМИ, оно оказалось подмято по одно из грузовых судов. На борту катамарана, по предварительным данным, находились 16 человек. Как сообщало местное издание V1 вскоре после трагедии, большинство из них на тот момент оставались в помещении, поэтому не смогли быстро покинуть катамаран.

Кого-то удалось спасти?

Сразу после столкновения экипажу буксира «Капитан Вечеркин» удалось спасти трех человек, еще двум помогли прибывшие на место спасатели. Поиски остальных пассажиров «Елани-12» продолжались практически всю ночь. По неподтвержденным данным, среди пассажиров были женщины и как минимум один ребенок — о том, что его тело было поднято из внутренних помещений катамарана сообщали местные СМИ.

В первые часы после столкновения на берегу недалеко от места столкновения был развернут оперативный штаб. На место происшествия вскоре после трагедии прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов, следственного управления СК РФ по региону, а также губернатор Андрей Бочаров, который возглавил работу штаба.

Баржа_3 Баржа на реке Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом Фото: РИА Новости

«Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски. Общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1 400 человек — сотрудники МЧС, МВД, росгвардии, представители органов власти. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативные мероприятия», — цитирует слова губернатора сайт областной администрации.

Поиски затруднялись, в том числе, и тем, что затонувший катамаран после столкновения, по данным портала V1, протащило по Волге еще около 6 км. Спустя примерно час после происшествия спасателям удалось его перехватить, но, по информации местных изданий, подтянуть судно к берегу мешало течение. Вытащить обломки судна на берег удалось лишь около полуночи — спустя примерно два часа после столкновения.

Всего к утру, 12 июня, удалось поднять тела 10 человек. Об этом журналистам сообщил губернатор Волгограда Андрей Бочаров. По состоянию на 09:30 (мск) продолжались поиски еще как минимум одного мужчины.

Как это случилось?

Официальной версии произошедшего пока нет. Но в Росморречфлоте вскоре после трагедии рассказали, что катамаран двигался на большой скорости, в полной темноте, при этом у судна не были включены опознавательные огни (по правилам, любое судно, в том числе, маломерное, в ночное время должно держать их включенными). В ведомстве также отметили, что на катамаран не было оформлено необходимых документов

Кроме того, судно было перегружено. Пассажировместимость прогулочного катамарана составляет 12 человек, в то время как на его борту на момент столкновения находились от 15 до 17 человек.

Баржа_1 Сотрудники МЧС на берегу реки Волги возле острова Голодный рядом с Волгоградом Фото: РИА Новости

По предварительным данным, судно принадлежало частному лицу, в ночь столкновения им управлял владелец. В региональном управлении СК России уже заявили о возбуждении уголовного дела по факту катастрофы.

«Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Экс-чиновник за штурвалом

По неофициальным данным, затонувший катамаран принадлежал бывшему главе Калачевского района Волгоградской области Дмитрию Хахалеву.

«Собственник — Дмитрий Хахалев, он же управлял судном. Это бывший глава района Волгоградской области», — цитирует ТАСС источник во властных структурах города.

Баржа_2 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (четвертый слева) в штабе МЧС на берегу реки Волги возле острова Голодный рядом с Волгоградом Фото: РИА Новости

Как отмечает местное издание V1, ранее Дмитрий Хахалев был замечен сразу в нескольких скандалах. Так, в 2008 году его приговорили к четырем годам колонии после того, как он открыл стрельбу по людям на местной турбазе «Усадьба». Позднее одна из девушек, сопровождавших Хахалева на его личной яхте, рассказала тому же изданию V1 о домогательствах с его стороны и об угрозах выбросить ее за борт.

По информации источника ТАСС, Дмитрий Хахалев в ночь на 12 июня находился на судне и погиб в результате столкновения. Официального подтверждения этой информации на момент написания материала нет.

Личности погибших сейчас устанавливаются.