Пропавшими после столкновения катамарана с баржей на Волге числятся десять человек

Управление МЧС по Волгорадской области подтвердило, что пропавшими после столкновения катамарана с баржей на Волге числятся 10 человек, сообщает ТАСС в понедельник, 11 июня.

«По последним данным на борту находились 17 человек, в том числе две школьницы 16 и 17 лет. Семь человек смогли выбраться из катамарана самостоятельно, один погиб (его тело обнаружено). Пока пропавшими без вести всё также остаются девять человек», — цитирует агентство экстренное сообщение ведомства.

Инцидент произошел 11 июня под Волгоградом, и на катамаране происходила частная вечеринка и гости были нетрезвы. Билетов у них не было, и катамаран не имел разрешения на перевозку людей. По предварительным данным, баржа, с которой произошло столкновение, следовала из Волгограда в Самару.

В МЧС добавили, что катамаран шел без огней, и сухогруз подмял под себя пассажирское судно. Спасшиеся выбирались через разбитое стекло.

Семерых пострадавших, которых удалось поднять на берег, доставили в больницу № 25 в Дзержинском районе с переохлаждением. Отмечается, что один человек погиб.