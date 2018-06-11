Школьница и 8 взрослых пропали после столкновения баржи и катамарана на Волге

Судьба девяти человек, включая школьницу, остается неизвестной после столкновения катамарана и баржи в Волгограде. Как уточнили в экстренных службах, на катамаране находились 17 человек.

«Частный прогулочный катамаран, в котором находились 17 человек, лоб в лоб столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. Люди находились внутри катамарана, семерым из них удалось выбраться, разбив стекло», –– приводит сообщение ТАСС.

По словам собеседника в экстренных службах, неизвестна судьба девяти человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб.

Отмечается, что при столкновении катамаран перевернулся. ЧП произошло в 250 м от берега.

На месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски пропавших.

По данным агентства «Интерфакс», частный прогулочный катамаран не имел разрешения на перевозку людей, все пассажиры были без билетов. Как отмечает РЕН ТВ, катамаран следовал с выключенными габаритными огнями. По словам источника «Интерфакса», пассажиры катамарана находились в нетрезвом состоянии.