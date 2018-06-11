Минимум один человек погиб при столкновении катамарана с баржей на Волге
В Центральном районе Волгограда катамаран столкнулся с баржей посреди Волги.
По данным РЕН ТВ, на катамаране находились не менее 15 человек. Один человек погиб.
На месте происшествия работают экстренные службы. К настоящему моменту спасены семь человек. Спасатели ведут поиски еще семерых.
«На реке столкнулись баржа и катамаран, на котором находились, по предварительным данным, 15 человек. Семерых из них спасли», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Причины произошедшего пока неизвестны.