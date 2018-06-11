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Минимум один человек погиб при столкновении катамарана с баржей на Волге

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Фото: РИА Новости
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В Центральном районе Волгограда катамаран столкнулся с баржей посреди Волги.

По данным РЕН ТВ, на катамаране находились не менее 15 человек. Один человек погиб.

На месте происшествия работают экстренные службы. К настоящему моменту спасены семь человек. Спасатели ведут поиски еще семерых.

«На реке столкнулись баржа и катамаран, на котором находились, по предварительным данным, 15 человек. Семерых из них спасли», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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