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На столкнувшихся в Волгограде барже и катамаране находились 28 человек

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В общей сложности 28 человек находились на борту судов в момент столкновения в Волгограде. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира... В общей сложности на всех судах находилось 28 человек», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что 10 человек погибли и еще один числится пропавшим без вести в результате столкновения баржи и катамарана. Трое выживших находятся в больнице с переохлаждением.

При этом поисковая операция продолжается. В ней задействованы водолазы, катера, на береговой линии выставлены посты.

Предполагается, что виновником столкновения является экипаж катамарана, владелец которого не имел разрешения на провоз пассажиров. Кроме того, во время столкновения у прогулочного судна не были включены огни. 

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту. 

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