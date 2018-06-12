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Столкнувшимся с баржей катамараном мог управлять экс-глава Калачевского района

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Фото: Twitter.com
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Судимый за хулиганство и изнасилование бывший чиновник Волгоградской области Дмитрий Хахалев управлял катамараном, который столкнулся с баржей в Волгограде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, Хахалев был собственником катамарана и погиб при аварии.

«Собственник — Дмитрий Хахалев, он же управлял судном. Это бывший глава района Волгоградской области», –– рассказал собеседник агентства.

Частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня.
Инцидент произошел в 250 м от берега.

На катамаране находилось 16 человек, 10 из них погибли, еще пятерым удалось спастись, их госпитализировали с переохлаждением. В настоящий момент спасатели продолжают поиски еще одного пассажира.

Как стало известно ранее, катамаран шел с выключенными габаритными огнями и не имел разрешения на перевозку пассажиров. Он был рассчитан на 12 человек.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.

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