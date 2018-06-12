Нарушение правил управления катамараном назвали возможной причиной трагедии на Волге

Катамаран мог столкнуться с баржей на Волге из-за нарушения правил управления, сообщает ТАСС во вторник, 12 июня, со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области.

«По одной из версий, судоводитель (катамарана. — iz.ru) мог нарушить правила вождения, не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения», — говорится в сообщении.

11 июня вечером в акватории Волги прогулочный катамаран столкнулся с баржей.

На борту катамарана проходила вечеринка с распитием спиртных напитков, и он шел без огней.

На борту находились 16 человек, в том числе две школьницы 16 и 17 лет, по информации источника, восемь человек погибли, семерых удалось спасти.