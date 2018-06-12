Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело после столкновения катамарана с баржей на Волге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения частного катамарана с грузовой баржей в Волгограде по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

«По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22:00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом», –– говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи Южного следственного управления СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все причины произошедшего.

По данным поисково-спасательной службы, погибли 10 человек. Согласно источникам РЕН ТВ, погибших 11.

Инцидент произошел 11 июня.

Катамаран под названием «Елань» шел с выключенными габаритными огнями и столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару.

По последним данным, катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров, люди на борту были без билетов и пьяны.

Баржа буквально подмяла катамаран под себя. Спастись удалось семи пассажирам, которые выбрались через разбитые окна. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушение правил управления катамараном назвали возможной причиной трагедии на Волге
Восемь человек погибли при столкновении баржи и катамарана на Волге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017