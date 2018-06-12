СК возбудил уголовное дело после столкновения катамарана с баржей на Волге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения частного катамарана с грузовой баржей в Волгограде по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

«По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22:00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом», –– говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи Южного следственного управления СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все причины произошедшего.

По данным поисково-спасательной службы, погибли 10 человек. Согласно источникам РЕН ТВ, погибших 11.

Инцидент произошел 11 июня.

Катамаран под названием «Елань» шел с выключенными габаритными огнями и столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару.

По последним данным, катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров, люди на борту были без билетов и пьяны.

Баржа буквально подмяла катамаран под себя. Спастись удалось семи пассажирам, которые выбрались через разбитые окна. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением.