Прямой эфир

Восемь человек погибли при столкновении баржи и катамарана на Волге

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при столкновении катамарана с баржей в Волгограде возросло до восьми человек.

«На данный момент число погибших составляет восемь человек. Пока остается неизвестной судьба трех человек», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

К настоящему моменту водолазы подняли тела четверых погибших.

Сухогруз и частный прогулочный катамаран столкнулись на Волге 11 июня. По последним данным, на борту катамарана находились 16 человек.

«Катамаран 12-местный, в нем было 16 человек. Перегрузка была, наверное. Катамаран частный, назывался «Елань». Губернатор с оперштабом выехал к перевернутому катамарану, его спасатели к берегу буксируют», –– сообщили в администрации региона.

Отмечается, что катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров и двигался с выключенными габаритными огнями.

Баржа буквально подмяла катамаран под себя. Спастись удалось семи людям, которые выбрались через разбитое стекло. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением. Инцидент произошел в 250 м от берега. По некоторым данным, все пассажиры были нетрезвыми.

Ранее в МЧС сообщили, что пропавшими без вести числятся 10 человек, среди которых школьница.

Баржа следовала из Волгограда в Самару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшими после столкновения катамарана с баржей на Волге числятся десять человек
Школьница и 8 взрослых пропали после столкновения баржи и катамарана на Волге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017