Восемь человек погибли при столкновении баржи и катамарана на Волге

Число погибших при столкновении катамарана с баржей в Волгограде возросло до восьми человек.

«На данный момент число погибших составляет восемь человек. Пока остается неизвестной судьба трех человек», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

К настоящему моменту водолазы подняли тела четверых погибших.

Сухогруз и частный прогулочный катамаран столкнулись на Волге 11 июня. По последним данным, на борту катамарана находились 16 человек.

«Катамаран 12-местный, в нем было 16 человек. Перегрузка была, наверное. Катамаран частный, назывался «Елань». Губернатор с оперштабом выехал к перевернутому катамарану, его спасатели к берегу буксируют», –– сообщили в администрации региона.

Отмечается, что катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров и двигался с выключенными габаритными огнями.

Баржа буквально подмяла катамаран под себя. Спастись удалось семи людям, которые выбрались через разбитое стекло. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением. Инцидент произошел в 250 м от берега. По некоторым данным, все пассажиры были нетрезвыми.

Ранее в МЧС сообщили, что пропавшими без вести числятся 10 человек, среди которых школьница.

Баржа следовала из Волгограда в Самару.