Один человек числится пропавшим после столкновения катамарана с баржей на Волге

После столкновения катамарана и баржи в Волгограде 10 человек погибли, пятерым удалось спастись, судьба одного остается неизвестной.

Инцидент произошел 11 июня в 250 м от берега.

«На катамаране находилось 16 человек. По предварительным данным, пятеро спаслись, 10 человек погибли. Судьба еще одного человека остается неизвестной, спасатели продолжают поиски», — цитирует «Интерфакс» представителя экстренных служб.

Как стало известно ранее, катамаран под названием «Елань» шел с выключенными габаритными огнями и столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару.

При этом катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров и был рассчитан на 12 человек. В настоящий момент спасатели буксируют его к берегу.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».