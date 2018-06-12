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Число погибших при столкновении баржи и катамарана на Волге увеличилось до 11

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Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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Число погибших пассажиров частного катамарана, который во вторник, 12 июня, столкнулся с баржей на Волге в районе центральной набережной Волгограда, возросло до 11. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«Одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег. Поисковая операция завершена», — говорится в сообщении.

Как ранее заявил губернатор региона Андрей Бочаров, в общей сложности на борту судна находились 28 человек. Сейчас три человека находятся в больницах с переохлаждением.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил экипажем катамарана, который шел с выключенными огнями. Кроме того, прогулочное судно не имело право перевозить пассажиров и было перегружено.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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