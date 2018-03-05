В Керченском проливе столкнулись два российских судна

Два российских судна столкнулись в Керченском проливе в Крыму в ночь на 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В нем принимали участие сухогруз «Андор» (регистрация Таганрог, флаг России), на его борту находилось 3,3 тыс. т пшеницы. Он шел в точку стоянки якорной в районе Керченского пролива с малой скоростью, примерно 6 узлов, и столкнулся со средним черноморским сейнером «Хорс» (порт регистрации Керчь, российский флаг)», — цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы.

В результате инцидента водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна. Сухогруз был незначительно поврежден, после столкновения он стал на якорь. Сейнер пошел в Керчь и ошвартовался через час. При столкновении никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.

Причины происшествия выясняются. В Росморречфлоте отметили, что погода не может быть причиной инцидента.