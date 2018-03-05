Прямой эфир

В Керченском проливе столкнулись два российских судна

0
Фото: korabel.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских судна столкнулись в Керченском проливе в Крыму в ночь на 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В нем принимали участие сухогруз «Андор» (регистрация Таганрог, флаг России), на его борту находилось 3,3 тыс. т пшеницы. Он шел в точку стоянки якорной в районе Керченского пролива с малой скоростью, примерно 6 узлов, и столкнулся со средним черноморским сейнером «Хорс» (порт регистрации Керчь, российский флаг)», — цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы.

В результате инцидента водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна. Сухогруз был незначительно поврежден, после столкновения он стал на якорь. Сейнер пошел в Керчь и ошвартовался через час. При столкновении никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.

Причины происшествия выясняются. В Росморречфлоте отметили, что погода не может быть причиной инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем под Курском
Количество жертв столкновения поездов в Египте возросло до 19 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017