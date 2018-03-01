Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем под Курском

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород, столкнулся с автомобилем ВАЗ в Курской области. В результате инцидента погиб один человек, передает в четверг управление МВД по региону.

Инцидент произошел в 12:37 мск в четверг на регулируемом переезде перегона Шумаково-Солнцево.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2110, 1949 года рождения, по предварительным данным, выехав на красный сигнал семафора, допустил столкновение со скорым поездом под управлением машиниста 1989 года рождения, который двигался со стороны Курска в сторону Белгорода», — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что водитель выехал на пути в момент приближения поезда, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля погиб, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.