В Сети появилось видео тонущего во время шторма в Новороссийске автобуса

В Сети появилось видео, на котором пассажирский автобус смыло в море во время шторма в Новороссийске.

Инцидент произошел утром 8 сентября, сообщает РЕН ТВ. На кадрах видно, как транспортное средство с надписью IPARBUS погружается под воду. Пассажиров в салоне не наблюдается.

По информации телеканала, непогода обрушилась на город накануне. Власти обратились к жителям с просьбой не покидать свои дома.

Также 8 сентября сообщалось о буксире «Шквал», терпящем из-за шторма бедствие в Керченском проливе Крыма. Все семь членов экипажа были спасены.