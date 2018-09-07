В Ялте женщину смыло ливневым потоком

Сильные ливни с грозами обрушились 6 сентября на Ялту. В некоторых районах города оказались затоплены подземные переходыи улицы. На улице Пушкинской в центре города женщину снесло мощным ливневым потоком.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, как пострадавшую быстрым потоком несет в сторону моря. На помощь девушке бросились несколько мужчин, которые сами, едва удерживаясь на ногах, сумели добраться до пострадавшей.

10 августа сообщалось, что в Крыму спасатели обнаружили и доставили на берег девушку, которую сильным ветром унесло в море во время плавания на матрасе. Отдыхающая оказалась в 800 м от пляжа.