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В Дагестане ребенка унесло течением после падения автомобиля с обрыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Автомобиль Lada Kalina упал в обрыв в горах Дагестана. Инцидент произошел на территории Гоцатлинской ГЭС.

«Водителя и пассажира спасли очевидцы, несовершеннолетнего ребенка унесло водой. Ведутся его поиски», — рассказал «РИА Новости» представитель регионального МВД.

По его словам, в поисках участвуют сотрудники МЧС, МВД и местные жители.

Гоцатлинская ГЭС возведена на реке Аварское Койсу у села Чалда Гергебильского района. Станцию ввели в эксплуатацию в 2015 году.

3 августа в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело ребенка обнаружили в море.

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