В Дагестане ребенка унесло течением после падения автомобиля с обрыва
Автомобиль Lada Kalina упал в обрыв в горах Дагестана. Инцидент произошел на территории Гоцатлинской ГЭС.
«Водителя и пассажира спасли очевидцы, несовершеннолетнего ребенка унесло водой. Ведутся его поиски», — рассказал «РИА Новости» представитель регионального МВД.
По его словам, в поисках участвуют сотрудники МЧС, МВД и местные жители.
Гоцатлинская ГЭС возведена на реке Аварское Койсу у села Чалда Гергебильского района. Станцию ввели в эксплуатацию в 2015 году.
3 августа в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело ребенка обнаружили в море.