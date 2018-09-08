Экипаж терпящего бедствие у берегов Крыма буксира спасен

Спасательное судно «Меркурий» обнаружило плот с членами экипажа терпящего бедствие буксира «Шквал» в Керченском проливе. Все семь моряков были подняты на сухогруз, пострадавших нет.

«В 11:17 все члены экипажа подняты на борт сухогруза. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту», — сказал помощник руководителя ГУ МЧС по Республике Крым Владимир Иванов. Его слова приводит «РИА Новости».

Утром 8 сентября малый буксир «Шквал» попал в сложные погодные условия, его заливало водой. Экипаж сразу покинул судно на спасательном плоту. Поднять моряков на борт сухогруза мешал шторм в 4–5 баллов, поднявшийся в акватории Черного моря. В поисково-спасательной операции участвовали два судна — «Меркурий» и «Анапа».

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) уже назвали предварительную причину ЧП: у подавшего сигнал бедствия буксира вышло из строя рулевое устройство, уточняет ТАСС.