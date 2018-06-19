Режим стихийного бедствия в ряде округов американского штата Мичиган

Режим стихийного бедствия объявлен в ряде округов американского штата Мичиган, на который 18 июня. Об этом сообщается на официальном майте губернатора Ричарл Снайдер.

Режим стихийного бедствия объявлен в округах Хоутон и Меномини в связи с тем, что на них обрушились сильные дожди и привели к наводнениям, сообщает ТАСС.

Кроме того, ряд дорог на побережье штата был подтоплен. Американские штаты Миннесота и Висконсин ливнями были затронуты частично.

18 июня режим чрезвычайной ситуации был также объявлен в 11 муниципалитетах мексиканского штата Кинтана-Роо в связи с сильными ливнями и вызванными ими подтоплениями.