В столице ожидаются ливни к вечеру пятницы

Ливни пройдут в Москве во второй половине дня в пятницу, 8 июня, местами выпадет около 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщил центр погоды Фобос.

По прогнозу синоптиков, по Центральной России пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый сильными ливнями и порывистым ветром. Из-за вторжения полярного воздуха температура окажется на 7–8 градусов ниже нормы.

В отдельных районах столицы прогнозируются осадки порядка 10 мм — месячная норма на июнь составляет 75 мм.

По данным «Фобоса», максимальная температура воздуха в Москве в пятницу составит +13…+15 и +12…+17 в области. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, относительная влажность — 87%, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба и будет медленно понижаться.

4 июня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил порталу iz.ru, что холодная погода продлится в столичном регионе до конца недели, потепление можно ожидать только к началу следующей.