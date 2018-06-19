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Режим ЧС объявлен в мексиканском штате Кинтана-Роо из-за ливней

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в 11 муниципалитетах мексиканского штата Кинтана-Роо в связи с сильными ливнями и вызванными ими подтоплениями.

Сотни домов оказались подтоплены в районах Ласаро-Карденас, Бакалар и Фелипе-Каррильо. Кроме того, в результате дождей там нарушено электроснабжение, а сотни жителей были эвакуированы, сообщает ТАСС.

На данный момент о погибших или пострадавших не сообщается. К ликвидации последствий ливней уже приступили сотрудники регионального управления гражданской обороны.

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