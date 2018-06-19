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Непогода парализовала движение на железной дороге в Грузии

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Сильный ветер и обильные осадки остановили движение поездов в Грузии. На данный момент сообщение Тбилиси прервано с Батуми, Зугдиди и Поти. Об этом сообщает АО «Грузинская железная дорога».

Непогода стала причиной отключения энергонапряжения, в результате чего было приостановлено движение поездов в данных направлениях. На данный момент специалисты пытаются устранить последствия разгула стихии, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Сильные ливни и шквалистый ветер пришли в Грузию вечером 18 июня. Больше всего от стихии пострадали восточные и западные регионы.

Здесь оказались затоплены улицы, с многих домов сорваны крыши, а также были повалены деревья. Кроме того, в некоторых районах страны выпал град и прошли оползни.

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