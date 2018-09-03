Красноярские ученые отправились на поиски затонувших кораблей

Новая экспедиция отправилась из Красноярска на север края. Ученые намерены исследовать акваторию Енисея и Енисейского залива и при помощи гидроакустических систем найти там затонувшие сибирские суда.

Экспедиция под названием «Енисей-Арктика» проводится при поддержке Красноярского краевого отделения Русского географического общества. В ее составе три человека. Они отправились в путь на парусно-моторном катамаране.

Исследование рассчитано на два года. Планируется, что в 2019 году на помощь ученым придет робототехнический подводный комплекс, сейчас он изготавливается.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, ученых интересуют кочи — так называли парусные суда сибирских землепроходцев. Их конструкция неизвестна и по сей день.

В ближайший месяц ученые будут обследовать участок Енисея от Туруханска до поселка Воронцово. Также планируется изучить остров Ипьиван, где, как считают историки, в 1877 году затонуло судно «Северное Сияние».

Кроме того, члены экспедиции планируют установить степень сохранности судоходных знаков, которые были установлены около 100 лет назад гидрографами.

В конце августа на острове Кильдин в Баренцевом море завершилась экспедиция по изучению Могильного озера.