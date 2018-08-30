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Экспедиция по изучению Могильного озера завершилась на острове Кильдин

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На острове Кильдин в Баренцевом море (Мурманская область) завершился летний этап работ по проекту «Колыбельная трескового озера. Документация экосистемы озера Могильного».

Участие в проекте приняли студенты из Мурманского арктического государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В течение двух месяцев они изучали озеро Могильное и губу Ивановскую, сообщает ИА «Би-порт».

Целью научной экспедиции была проверка данных об изменениях в экосистеме озера, которые могли навредить краснокнижной кильдинской треске, которая обитает только в Могильном и является подвидом атлантической трески. В 2000-х годах розовая вода была на глубине 9–10 м, спустя 10 лет она поднялась на 2 м, что уничтожило глубинные биологические сообщества.

Студенты и сотрудники вузов выяснили, что уровень озера поднялся, увеличилась соленость в поверхностном слое на 1,5 промилле, а граница распространения сероводорода опустилась на 30 см. По мнению ученых, изменения могут быть связаны с усилением волновой активности моря, в результате которого произошел заброс большого количества морской воды через перемычку между озером и морем.

Озеро Могильное на острове Кильдин является первым морским озером в истории науки и на карте, а также единственным подобным в России и Арктике. Оно сообщается с морем под землей.

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