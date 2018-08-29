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Экспедиция «Байкал–Аляска» преодолела 13 тыс. км и завершила путешествие

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Фото: baikal-alaska.ru
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Участники экспедиции «Байкал–Аляска» прибыли к финишной точке маршрута — к городу Хомер на Аляске. Путешественники преодолели 13 тыс. км на надувном катамаране океанского класса. Реализация замысла заняла шесть лет. Информация об этом размещена на сайте «Байкал–Аляска».

Последний переход до финальной точки маршрута экспедиция совершила ночью. Такое решение принял капитан «Искателя» после информации о том, что в район расположения катамарана движется непогода. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По словам организаторов, команда разбилась на вахты по два часа и при свете полной луны был взят курс на Хомер. Доплыв до города на Аляске, путешественники направились к дежурному порта. Мужчина удивился необычному судну и гостям, поздравил участников экспедиции с завершением большого пути и пожелал удачи в будущем.

В общей сложности реализация проекта, включая изучение истории, современных возможностей прохождения маршрута, его разведку и два этапа путешествия, заняла шесть лет.

«Байкал–Аляска» — это беспрецедентная по масштабу историко-географическая экспедиция, проходящая по великому речному и морскому пути протяженностью 13 тыс. км. Маршрут соединяет два континента, пересекает границы двух государств и 180-й меридиан — линию смены дат.

Целью столь масштабного путешествия ставили собрать как можно больше информации о труднодоступных местах, в которых практически не встречаются люди и куда еще не дошла цивилизация, рассказать о великой истории купцов-первопроходцев из Иркутской области, а также показать всему миру потенциал Сибири и Дальнего Востока.

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