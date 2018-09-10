В Крыму назвали подлостью условия Киева по подаче воды

Условие властей Украины для возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу неприемлемы, заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Так он отреагировал на требования, выдвинутые министром по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире Эспресо TV 9 сентября. По его словам, Киев может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает «факт оккупации» полуострова. Чиновник подчеркнул, что без этого «не о чем говорить».

«Это цинизм и подлость высшей степени, которой пронизана вся деятельность киевских властей по отношению к Крыму за последние годы», — приводит слова Фикса «РИА Новости».

Он напомнил, что власти в Киеве уже ставили подобный ультиматум несколько лет назад, когда устроили энергоблокаду полуострова, но крымчане отвергли это предложение, дождавшись запуска энергомоста из Кубани.

Как подчеркнул Фикс, Россия и Крым сами разберутся с водоснабжением.

Пользователи российского сегмента Сети также высказали свое мнение об условиях Киева. Кое-кто предложил власти Украины самим давиться их тухлой водой.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

В июне сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что на полуострове прорабатывают разные варианты решения проблемы с водоснабжением, в том числе с использованием крымских рек.