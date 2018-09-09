В Сети высмеяли условия Киева по подаче воды в Крым

Пользователи соцсетей высмеяли условия по возобновлению подачи воды в Крым, ранее выдвинутые киевскими властями.

Требования озвучил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире Эспресо TV 9 сентября. По его словам, Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает «факт оккупации» полуострова. Чиновник подчеркнул, что без этого «не о чем говорить».

Так, пользователи соцсети «ВКонтакте» высказали свое мнение на этот счет (орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены. — Ред.).

«А Крыму это надо?» — спросил Артем Соловьев.

«Может им еще и по губам поводить?» — предложил Александр Мишарин.

«Когда уже украинцы поймут, что крымчане сами могут выбрать свой путь?! Если они хотят жить в составе России, то никто не может им этого запрещать», — возмутилась Наталья Дзержинская.

«Не надо нам тухлую воду! Пейте сами и давитесь!» — пишет Любаша Корнилова.

«Фашисты решили, что воды там больше негде взять и все умрут от засухи и они быстро заберут Крым обратно. Но че-то я сильно сомневаюсь, что прям уж такая большая проблема будет», — предположил Артем Анатольевич.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

В июне сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что на полуострове прорабатывают разные варианты решения проблемы с водоснабжением, в том числе с использованием крымских рек.