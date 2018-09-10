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Эксперт высмеял заявления Порошенко о перехвате данных со спутников РФ

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Фото:TASS/Christophe Gateau
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Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что специалисты научились «перехватывать» данные российских спутников, являются не чем иным, как пиар-акцией перед президентскими выборами. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в понедельник, 10 сентября.

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«Тут мы имеем дело с фантазиями Порошенко. Не став великой космической державой, Украина внезапно стала великой державой шпионской. Это имеет определенное влияние на его электорат, но наблюдатели из других стран воспринимают это не иначе, как цирковое представление», — приводит слова Леонкова «РИА Новости».

Он пояснил, что для перехвата данных со спутников нужны соответствующие технические средства, которых в распоряжении Украины нет. Как подчеркивает эксперт, сегодня только три страны способны на такой перехват информации — США, Китай и Россия.

В последние годы Украина испытывает серьезные затруднения в создании технологий и вооружений. Единственный украинский спутник «Лыбедь» с 2011 года находится на хранении в РФ.

Однако это не мешает Порошенко рассказывать об успехах украинского вооружения, армии и достижениях в космосе. Так, в мае он заявлял о «мощи» украинских военных, которые, по его словам, «способны противостоять любому государству», а через несколько месяцев пообещал сделать армию сильнейшей в Европе.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. Парламентские выборы должны состояться осенью того же года. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах по выдвижению своей кандидатуры на высший государственный пост.

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