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РФ стала независимой от украинских комплектующих для оборонки

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Фото: РИА Новости/Сергей Венявский
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Россия полностью завершила процесс импортозамещения комплектующих для военной техники, производившихся ранее на Украине. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

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«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — приводит его слова «РИА Новости»

Чиновник напомнил, что в основном РФ испытывала зависимость в вопросах поставки двигателей для вертолетов от украинской «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для кораблей классов корвет и фрегат. Он пояснил, что «Сатурн», завод Климова и «Объединенная двигателестроительная корпорация» полностью решили эти проблемы.

По словам вице-премьера, поставки широкой номенклатуры электроники, которую Россия традиционно закупала на Украине, не носили определяющего значения.

Как отметил Борисов, особого труда в замещении комплектующих для военной техники у российских промышленников не было.

Вместе с тем он обратил внимание, что разрыв отношений между Киевом и Москвой нанес непоправимый вред украинской оборонке, так как они потеряли рынок сбыта

Сотрудничество Украины и России в военно-технической сфере было прекращено в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. 

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