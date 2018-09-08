Прямой эфир

В России начали разрабатывать экраноплан с ракетами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России ведет разработку экраноплана, чьей отличительной особенностью будет ракетное вооружение на борту. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике. 

Новое железо
Как продвигаются испытания новейших российских систем

По его словам, новинка станет эффективным оружием, неуязвимым для радаров противника.

Он добавил, что экраноплан планируется использовать для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, отмечает «РИА Новости»

«Гидроавиасалон-2018» — это международная выставка новейшей отечественной авиационной и корабельной техники, которая проходит уже в 12-й раз. Ее участниками стали 202 компании, представляющие Россию, и шесть предприятий из других стран. Мероприятие пройдет с 7 по 9 сентября.

Ранее в сентябре сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация начала работу над проектом по возобновлению производства в РФ самого большого в мире самолета-амфибии А-40 «Альбатрос».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российских силовиков вооружат «Пищалями»
Названы сроки производства новых «Панцирей» для армии РФ

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017