В России начали разрабатывать экраноплан с ракетами

Минобороны России ведет разработку экраноплана, чьей отличительной особенностью будет ракетное вооружение на борту. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике.

По его словам, новинка станет эффективным оружием, неуязвимым для радаров противника.

Он добавил, что экраноплан планируется использовать для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, отмечает «РИА Новости».

«Гидроавиасалон-2018» — это международная выставка новейшей отечественной авиационной и корабельной техники, которая проходит уже в 12-й раз. Ее участниками стали 202 компании, представляющие Россию, и шесть предприятий из других стран. Мероприятие пройдет с 7 по 9 сентября.

Ранее в сентябре сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация начала работу над проектом по возобновлению производства в РФ самого большого в мире самолета-амфибии А-40 «Альбатрос».