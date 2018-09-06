В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала работу над проектом по возобновлению производства в РФ самого большого в мире самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в преддверии «Гидроавиасалона-2018».

Как сообщает 6 сентября «РИА Новости», в 2016 году в Черноморском флоте сообщили о грядущей замене противолодочных гидропланов А-40 на самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.

А-40 «Альбатрос» (Бе-42, изделие «В») — советский многоцелевой самолет-амфибия, которым планировали заменить Бе-12. Его максимальная взлетная масса достигает 90 т, что является самым большим показателем среди самолетов данного класса.

Производство остановили после распада СССР.

27 августа сообщалось, что китайский самолет-амфибия AG600 «Цзилун», являющийся крупнейшим на сегодняшний день в мире, прошел летные испытания. Его взлетная масса составляет 53,5 т, а скорость — до 500 км/ч, дальность полета — до 4,5 тыс. км.