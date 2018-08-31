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Самолет МС-21-300 успешно прошел ночные испытания

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Фото: youtube.com/IRKUT Corporation
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Опытный самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток. Испытания прошли на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что самолет полностью выполнил все поставленные задачи.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

Покупатели заказали уже 175 самолетов МС-21. Первым новые воздушные суда получит «Аэрофлот» — компанию купила пятьдесят самолетов. Они начнут использоваться с 2020 года.

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