Самолет МС-21-300 успешно прошел ночные испытания

Опытный самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток. Испытания прошли на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что самолет полностью выполнил все поставленные задачи.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

Покупатели заказали уже 175 самолетов МС-21. Первым новые воздушные суда получит «Аэрофлот» — компанию купила пятьдесят самолетов. Они начнут использоваться с 2020 года.