«Аэрофлот» пополнит авиапарк полусотней лайнеров МС-21

«Аэрофлот» намерен пополнить свой парк воздушных судов в ближайшие годы на 50 лайнеров МС-21, говорится в сообщении компании.

Таким образом, «Аэрофлот» станет первым эксплуатантом самолетов МС-21, пишет ТАСС.

В феврале текущего года сообщалось, что дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» предоставит «Аэрофлоту» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300 до 2026 года.

Сумма платежей по ним, а также резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд. Первое воздушное судно, как ожидается, будет поставлено в 2020 году.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. 12 мая второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

Публичная презентация новейшего российского пассажирского самолета МС-21 может пройти осенью в Китае, рассказал в мае гендиректор «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.