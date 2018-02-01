«Ростех» передаст в лизинг «Аэрофлоту» самолеты МС-21

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» предоставит авиакомпании «Аэрофлот» в лизинг 50 пассажирских самолетов МС-21.

Стороны подписали соглашение до 2026 года на сумму более $5 млрд.

«На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания», — сообщается на сайте «Ростеха».

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 рассчитан на перевозку 169 пассажиров. Первое судно, как ожидается, будет поставлено в I квартале 2020 года

«Аэрофлот» планирует активную коммерческую эксплуатацию лайнера как на внутренних, так и на международных воздушных линиях.