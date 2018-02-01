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В Кремле подтвердили объединение ОАК и «Ростеха»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха».

«Да, мог бы подтвердить», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов.

Ранее появилась информация о том, что Путин поддержал идею об объединении ОАК и «Ростеха». Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил подключить госкорпорацию к финансированию создания среднемагистрального самолета МС-21.

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