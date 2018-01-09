Рогозин рассказал об испытаниях второго лайнера МС-21

Испытания второго российского магистрального самолета МС-21 состоятся в скором времени, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что первый магистральный лайнер МС-21-300 совершил 33 испытательных полета.

Сборка второго лайнера завершается на Иркутском авиационном заводе, указал вице-премьер.

«В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин. Подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство МС-21-300 проводится на том же предприятии.

Первый полет МС-21-300 выполнил в мае минувшего года, а 3 ноября лайнер совершил с аэродрома в Жуковском первый полет в рамках летных испытаний.

Ранее сообщалось, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены построить на базе российского МС-21 новый пассажирский самолет.