В США лайнер прервал полет после появления неприятного запаха в салоне

Самолет американской авиакомпании JetBlue Airways вернулся в бостонский аэропорт Логан после появления на борту неприятного запаха. Зловоние вызвало плохое самочувствие пассажиров и экипажа.

Лайнер направлялся в Доминиканскую Республику. Резкий запах появился после часа с четвертью после взлета.

В Бостоне самолет встретили медики, но никто из пассажиров или экипажа не был госпитализирован, сообщает телеканал CBS.

Авиационные власти США расследуют инцидент.

JetBlue Airways имеет «четыре звезды» по мировому отраслевому рейтингу. Это самая высокая оценка среди всех американских авиаперевозчиков. Рейтинг рассчитывается по совокупности показателей, в которые входят безопасность полетов, уровень пассажирского сервиса и техническое состояние авиапарка.

Как сообщал iz.ru, несколько дней назад в том же аэропорту аналогичный инцидент произошел на борту лайнера American Airlines. Из-за неприятного запаха в салоне пассажиры были эвакуированы, четыре человека — в том числе три члена экипажа — попали в больницу. Авиакомпания объяснила зловоние техническими неисправностями.