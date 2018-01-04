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Москвичку госпитализировали после падения чемодана в самолете

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Фото: Global Look Press/Fred de Noyelle/Godong
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Пассажирку самолета, следующего из Вены в Москву, госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга после падения на нее чемодана из багажного отделения. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 3 января. Отмечается, что 47-летний пассажир доставал свой чемодан с верхней полки и случайно уронил его на сидевшую внизу 20-летнюю девушку из Москвы. 

Мужчина поспешил оказать пострадавшей медицинскую помощь, после чего девушку госпитализировали.

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