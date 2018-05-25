ГСС планирует презентовать пассажирский самолет МС-21 осенью в Китае

Публичная презентация новейшего российского пассажирского самолета МС-21 может пройти осенью в Китае, сообщил гендиректор «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.

«Если график авиационных испытаний будет позволять, рассматривается вариант показа нашего самолета на авиасалоне в Чжухае», — приводит ТАСС комментарий руководителя компании.

При этом он отметил, что окончательное решение о дате презентации самолета будет принято летом. Крупнейшая в Китае ярмарка производителей и продавцов авиатехники — авиасалон в Чжухае — пройдет с 6 по 11 ноября.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. 12 мая второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2020 год.