Порошенко не назвал сроков вступления Украины в Евросоюз

Украинский президент Петр Порошенко не стал прогнозировать дату вступления государства в состав Европейского союза, но подчеркнул, что это вопрос недалекого будущего. Об этом он рассказал на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве в пятницу, 23 ноября.

«Не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то ухватится за дату, дальше будут говорить: «предательство», «конец», «всё пропало»... Я уверен, что дата зависит в том числе и от вас, уважаемая студентка третьего курса, и от второго курса», — заявил глава украинского государства, отвечая на вопросы учащихся.

По его словам, когда граждане объединятся и будут усердно работать для того, чтобы изменить страну, тогда станет очевидно, что полноценной Европы и полноценного Евросоюза без Украины быть не может. Как передает агентство «РИА Новости», Порошенко отметил, что вступление в ЕС — это не вопрос десятилетий, а всего лишь «вопрос годов».

Ранее 23 ноября украинский лидер также отказался назвать конкретные сроки присоединения страны к НАТО, но назвал это амбициозной задачей. По его словам, упорный труд дипломатов и военных приближает Украину к этой цели, однако задача очень сложная, и обещать конкретные сроки было бы неправильно.

22 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко упоминал еще в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд, который признал его соответствующим основному закону страны.