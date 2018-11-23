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Украинцев разозлило открытие ресторана KFC в киевском Доме профсоюзов

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Фото: Global Look Press/David Wimsett
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Украинское PR-агентство Mainstream разорвало контракт с компанией YUM! Brands, которая является официальным представителем сети ресторанов быстрого питания KFC на Украине, после скандала с открытием заведения в Доме профсоюзов в центре Киева.

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В агентстве утверждают, что предупреждали компанию YUM! Brands о рисках в связи с открытием ресторана в здании, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 22 ноября, активисты пытались блокировать работу заведения, называя «кощунством открытие фаст-фуда в здании, где погибли люди». После этого ресторан временно приостановил работу.

21 ноября 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Через некоторое время начались беспорядки. В 2014 году в стране произошел государственный переворот.

Ранее сообщалось, что большинство украинских экспертов полагают, что повторение событий майдана в ближайшие год-два маловероятно. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

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