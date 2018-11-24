Великобритания потратит $14 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии»

Великобритания выделит £11 млн ($14,1 млн) на защиту Украины от «иностранной агрессии», говорится в отчете королевского Фонда по предотвращению конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018–2019 годы.

Согласно документу, средства будут потрачены на подготовку личного состава ВСУ в оборонительном ключе. Курировать программы помощи Украине будет британский МИД, департамент международного развития, минобороны, национальное криминальное агентство и государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам, передает RT.

В документе подчеркивается, что оказываемая Украине помощь не ведет к эскалации конфликта, поскольку направлена на обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи.

21 ноября министерства обороны Соединенного Королевства и Украины выпустили совместное заявление, в котором говорится о планах государств нарастить сотрудничество, в частности в военно-технической сфере и по вопросам обучения украинских военнослужащих при помощи британских экспертов. Так, Лондон намерен направить туда дополнительный контингент личного состава и корабль ВМС.

В посольстве России в Лондоне отметили, что подобные шаги не будут способствовать урегулированию ситуации политическим путем и противоречат Минским соглашениям.