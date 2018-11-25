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Российские истребители вылетели к Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Российские истребители вылетели в зону провокации, созданной украинскими кораблями. Видео полета двух военных самолетов опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Самолеты приближаются к Крымскому мосту на высокой скорости.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, появилось видео, на котором сухогруз перекрыл заход украинским кораблям в арку моста. Рядом с сухогрузом несут боевое дежурство российские военные катера.

До этого в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива, что нарушает статьи 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющие право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей, подчеркнули в службе. В ФСБ происходящее назвали провокацией и из соображений безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов.

Около 15:40 еще два украинских военных корабля вышли из Бердянска к Керченскому проливу — месту расположения трех кораблей ВМС Украины, совершивших первую провокацию.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

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